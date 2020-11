Rugby / Reunire istorică - 40 de ani de la victoria în faţa Franţei. 20.000 de spectatori pe „Giuleşti”

Federația Română de Rugby a adus un omagiu echipei care în 1980 reușea cea mai clară victorie în fața Franţei, în cadrul unei întâlniri organizate în București, în condiții speciale, la care au participat câțiva dintre componenții echipei de aur, informează frr.ro.Pe 23 noiembrie 1980, naționala de rugby a României reușea una dintre cele mai mari victorii ale rugby-ului românesc, 15-0 (3-0) cu Franța, pe stadionul „Giulești”. Cei 20.000 de spectatori prezenți în tribune aveau să fie martorii celei mai categorice victorii în fața Cocoșilor.Ca o aducere aminte și o formă de respect pentru acea performanță legendară, Federația Română de Rugby și Asociația Internaționalilor din România i-au invitat pe toți artizanii acelei victorii la o întâlnire simbolică, arc peste ani. Dintre aceștia, au fost prezenți căpitanul echipei, Mircea Paraschiv, Dumitru Alexandru, Pompilie Borș, Ioan Bucan, Mircea Chiricencu, Laurențiu Codoi, Sorin Fuicu, Corneliu Gheorghe, Marin Ionescu, Mihai Marghescu, Alexandru Marin, Mircea Muntean, Gheorghe Vărzaru, Teodor Tudose.Cei prezenți au primit plachete aniversare, amintire peste ani, a acelui moment care avea să schimbe rugby-ul românesc.Meciul din 23 noiembrie 1980 avea să fie cea de-a 30 întâlnire dintre cele două echipe, palmaresul fiind net superior Franței, cu 22 de victorii, față de cele cinci ale României.România venea după un turneu extrem de bun făcut în Irlanda, unde remizase, 13-13, cu țara gazdă și obținuse victorii cu selecționatele provinciale irlandeze Ulster, Munster și cu Leicester, campioana Angliei.Franța era una dintre marile puteri rugbistice ale Europei și ale lumii. Scorul acela de 15-0 părea cu atât mai neverosimil, cu cât francezii nu mai pierduseră la zero din 1964, de la un meci jucat în Turneul celor 5 Națiuni, cu Scoția (0-10).Partida din acea zi de noiembrie, de pe „Giulești”, a fost dominată în totalitate de români, Ion Constantin, supranumit de britanici „Penalty King”, a transformat impecabil cele trei lovituri de pedeapsă și Pompilie Borș a marcat, pe final, singura încercare a partidei. Ion Constantin a transformat încercarea dintr-o poziţie imposibilă, după ce eseul se marcase chiar lângă steagul de colţ.„Dorința noastră a fost să batem Franța pentru că la vremea respectivă era cea mai bună din Europa. Ei au venit cu gândul să câștige meciul, dar munca și voința noastră au fost imense, am zis că trebuie să facem ceva frumos și pentru noi și pentru publicul care era pe Giulești, era stadionul arhiplin. Țin minte că președintele Federației Franceze de atunci la conferința de presă a spus că într-adevăr echipa Franței a fost înfrântă, dar niciodată într-un asemenea mod cum am făcut-o noi atunci. A fost o muncă de echipă, eram uniți, după meci stăteam toți cu lacrimi în ochi și nu ne vedea să credem că am bătut Franța.În acel moment, la cald, nu am realizat ce înseamnă acea victorie, după care au început să ni se deschidă uși, am fost invitați la masa bogaților, au început să ne caute echipele britanice, apoi a urmat turneul din Noua Zeelandă. Prin munca pe care am depus-o, am făcut ca România să fie văzută bine în Europa”, a declarat Pompilie Borş.XXXComponența celor două echipe:România: 15. Ion Simion, 14. Sorin Fuicu, 13. Gheorghe Vărzaru, 12. Ion Constantin, 11. Marian Aldea, 10. Dumitru Alexandru, 9. Mircea Paraschiv (căpitan) - 7 Enciu Stoica, 8. Pompiliu Borş, 6. Florică Murariu, 5. Gheorghe Caragea, 4. Gheorghe Dumitru, 3. Constantin Dinu, 2. Mircea Muntean, 1. Ion Bucan.Franța: 15. Serge Blanco, 14. Daniel Bustaffa, 13. Roland Bertranne, 12. Patrick Mesny, 11. Laurent Pardo, 10. Bernard Vivies, 9. Jean Pierre Elissalde, 7. Jean Pierre Fauvel, 8. Manuel Carpentier, 6. Eric Buchet, 5. Jean Paul Wolf, 4. Alain Maleig, 3. Robert Paparemborde (căpitan), 2. Philipe Dintrans, 1. Michel Cremaschi.Foto: Facebook / Rugby România