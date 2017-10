Rugby / RCJ Farul a încheiat sezonul regulat cu o înfrângere / Galerie foto

3

Banii n-aduc fericirea...

Adevarul iese incet dar sigur la lumina. Tusea- Dragomir Cristinel; Junghiul- Paraschiv si Bashina-Constantin Fliorian au dat inca o data masura interesului si priceperii lor. Tustrei, dar si impreuna cu alti agarici de pe-acolo, nu sunt decat niste spoliatori cu intentii deloc apropiate sportului ci... lucrarilor de constructii, reamenajari de fatada si tunurilor imobiliare.Acum suntem in hora si vai de capul nostru in play-off, acolo unde scorurile fluviu sunt la mare cautare. Unde e oastea Constantei, cu Gheara, Munte, Apo, Zainea, Sasu si Moto, condusi de renumitul Francezu;? In teren apar niste colorati obositi, niste grasani de la periferia Bucurestiului si doi-trei plaiesi di pisti Prut care mai bine ar juca table cu Cristinel, aceasta eminenta cenusie rau a judetului, pripasit si el in zona la un concurs de aruncat zaruri. Oare este posibil sa revedem acel 134-0 care l-a consacrat pe Paraschiv in lumea antrenorilor? Dupa evolutiile de pana acum, s-ar putea sa multumim ca sunt decat patru echipe in campionat si ca noi am jucat semifinal. Avem, deci, cu ce sa ne laudam la sfarsit.