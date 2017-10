Rugby / Mircea Paraschiv acuză jucătorii Farului că nu şi-au apărat corect şansele în meciul cu Timişoara

2

dezastru

Intrebarea e: cine si cand a fost idiot in cazul Paraschiv? Cine si cand l-a adus in 2010 sau cand i-a dat papucii dupa un sezon catasrofal in care si-a batut joc de baietii pe care I-a avut la dispozitie? Sau cine a recidivat in prostie, readucanu-l in 2013, pentru ca apoi sa-l flituiasca pe acest "antrenor" obosit, ramas in istorie dupa cea mai crunta infrangere a Romaniei ( 134- 0)? Oricum, raspunsul este acelasi, personajul este acelasi, sfatuitorii sunt aceiasi, leprele sunt aceleasi, delatorii sunt tot aceiasi, cu alte cuvinte cateva lepadaturi care formeaza fauna acestui club, odata frumos. Cu contributia acestor eminente cenusii, de la namolul pe care-l au pe creier,am ajuns de batjocura in lumea rugbystica din Romania, atat cat mai e ea. Se stiu ei care sunt ca-i vedeti mereu pe la tv cum isi dau vant...