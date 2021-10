Rugby / Măsură extremă! Finalele Superligii se vor disputa fără spectatori

Având în vedere evoluția îngrijorătoare a situației sanitare din București din ultimele zile și faptul că incidenţa îmbolnăvirilor de Covid-19, cumulată în ultimele două săptămâni, a trecut de 15 la 1.000 locuitori, Biroul Federal al Federaţiei Române de Rugby a decis, miercuri, 13 octombrie, ca finalele Superligii, programate la sfârşitul săptămânii, pe stadionul „Arcul de Triumf”, să se dispute fără spectatori.Această decizie ține cont și de ratele ridicate de infectare din București, dar și din zonele limitrofe și are ca scop diminuarea riscului epidemiologic în rândul spectatorilor, organizatorilor și al sportivilor, informează Federaţia Română de Rugby.De asemenea, s-a decis ca grupările participante în finalele Superligii să beneficieze de maximum 30 locuri/echipă, accesul putându-se face în stadion numai cu respectarea prevederilor HG 1090, adică cei vaccinaţi sau trecuți prin boală.Spectatorilor care și-au achiziționat bilete pentru finalele Superligii de sâmbătă, 16 octombrie, li se va restitui integral contravaloarea acestora.„A fost o decizie grea de luat, pe care am tot analizat-o și discutat-o în aceste zile. Pentru rugby, pentru sportivi, prezența spectatorilor era un lucru extraordinar, o motivație în plus, însă, din păcate, trăim aceste vremuri dificile. Este foarte important să prevenim, să fim cât mai precauți și să eliminăm orice risc de infectare atât în rândul suporterilor, cât și al sportivilor. Avem nevoie de jucători valizi pentru meciurile test din noiembrie, încercăm să gestionăm cât mai bine această situație și sperăm ca prin eforturile tuturor să putem să ne revedem în noiembrie, toți, pe stadion“, a declarat președintele Federaţiei Române de Rugby, Alin Petrache.Foto: Facebook / Federaţia Română de Rugby / Rugby Romania