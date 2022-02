Rugby / Lansare de carte. „Rugby-ul - șansa de a reuși în viață”, autor Emil Pîrţoc

Președintele de onoare al Comisiei Centrale de Arbitri, Emil Pîrțoc și-a lansat, la București, cartea „Rugby-ul - șansa de a reuși în viață”. Evenimentul a avut loc în sala de conferințe a Comitetului Olimpic și Sportiv Român, fiind organizat cu ajutorul Federației Române de Rugby.La lansare, au fost prezente personalități din rugby-ul românesc, sportivi, antrenori, conducători de cluburi.„În prima parte este o biografie a mea, apoi o serie de povești întâmplate atât în activitatea mea de jucător, cât și ca arbitru, dar și în calitate de șef al Comisiei Centrale de Arbitri, pentru că, timp de şapte ani, am deținut această funcție în cadrul Federației Române de Rugby, un lucru deloc simplu, deloc ușor, însă ce doresc să subliniez este că am lucrat cu niște oameni deosebiți pe care o să îi regăsiți și-n această carte, începând cu Mircea Rusu și Titi Deleanu, care mi-au și pus balonul de rugby în brațe până la George Straton, care m-a adus la București pentru a fi șeful CCA, Alin Petrache cu care am lucrat foarte bine timp de patru ani și cu care am performat la nivel de sport. A fost o perioadă în care arbitrii români au ajuns la cele mai înalte cote în rugby-ul mondial și asta mă bucură.O să găsiți și antrenori cu care am colaborat, președinți de cluburi de la care am învățat lucruri pentru că cel mai important de reținut este că nimic nu poți reuși singur în viață și această carte este o mostră că totul se face în echipă, totul se face cu oameni dedicați. Regretul meu de astăzi este că nu mai găsim, din păcate, astfel de oameni care să-și pună în slujba sportului, a rugby-ului, viața”, a declarat autorul, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Rugby.Emil Pîrțoc a jucat rugby 11 ani, a arbitrat 24 de ani, şapte ani a fost președintele Comisiei Centrale de Arbitri din cadrul Federației Române de Rugby, iar acum este președinte de onoare al comisiei.În prezent, este primar al comunei Iclod din județul Cluj, aflându-se la al treilea mandat în această postură.Foto: Federaţia Română de Rugby / rugbyromania.ro