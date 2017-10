Rugby, juniori U16 / CS Tomitanii Constanţa, campioană naţională / Galerie foto

Rugby, juniori U16 / CS Tomitanii Constanța, campioană națională / Galerie foto

În urmă cu puțin timp, echipa constănțeană de rugby CS Tomitanii a obținut titlul de campioană națională U16 în urma victoriei cu CSS Bârlad, scor final 26-16, din meciul contând pentru marea finală.Partida s-a desfășurat pe stadionul "Constructorul Cleopatra" din Complexul Sportiv "Badea Cârțan".Pe lângă titlul de campioni, constănțenii antrenați de Cristian Cojocaru au mai primit un premiu: „cel mai tehnic jucător”, care a fost desemnat căpitanului CS Tomitanii - Dragoș Burlacu.„Suntem bucuroși că am obținut titlul. Am muncit foarte mult și de abia așteptam să ajungem în postura de campioni. Finala a fost una grea, dar, prin dăruință, am reușit să câștigăm. Sunt foarte emoționat că am primit premiul pentru «cel mai tehnic jucător»”, a declarat, la final, Dragoș Burlacu.