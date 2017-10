Rugby / Italia a promovat în elita juniorilor

Ştire online publicată Miercuri, 12 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Echipa nationala de juniori a Italiei a reusit promovarea in elita, dupa ce a castigat divizia secunda valorica, IRB Junior World Rugby Trophy, competitie care s-a desfasurat in Chile.In finala, peninsularii au trecut de Canada cu scorul de 45-23. In finala mica, gazdele au invins la mare lupta Japonia, cu 38-35. In meciul pentru locurile 5-6, Tonga a dispus de Portugalia cu 27-7, iar Uruguay-ul a evitat ultimul loc, invingand Namibia cu 40-29.