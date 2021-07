Rugby / Ionel Badiu (ex-CS Cleopatra) s-a retras de la naţională. „Las locul celor mai tineri”

Meciul amical România - Argentina, disputat pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucureşti şi încheiat cu victoria „pumelor”, scor 24-17, a fost ultimul meci în tricoul reprezentativei „frunzei de stejar” pentru pilierul Ionel Badiu.Cu 25 de selecții pentru România, debutul făcându-l în 2014, într-un meci cu Rusia, la IRB Nations Cup, pilierul în vârstă de 31 de ani, fost jucător al echipei CS Cleopatra Mamaia, a ales să pună capăt carierei sportive din cauza numeroaselor accidentări.„Fizic a devenit foarte greu pentru mine, am avut și câteva accidentări, genunchiul drept mă doare foarte tare. Sezonul în Franța s-a terminat de două, trei săptămâni, am stat, m-am odihnit însă durerile sunt în continuare foarte puternice.În plus, am nevoie de mai mult timp pentru mine, pentru familie, nu-mi doresc să duc cariera sportivă până la uzura completă. Vreau să las locul celor mai tineri, mai motivați. Am vorbit și la echipa de club, Valence Romans Drome, mai aveam un an de contract cu ei, însă le-am explicat situația. Nu mai pot trage fizic de mine, e din ce în ce mai greu”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Rugby, Ionel Badiu.Acesta a explicat şi ce va face în viitor, sufletul rămânându-i tot alături de „stejari”.„Am terminat specializarea Kineto, am făcut practică în Franța și o să mă axez pe partea de recuperare. Rămân aproape de sport, însă dintr-o altă perspectivă. Ne vom întoarce la Carcassonne, unde am și jucat, pentru a fi și mai aproape de părinții soției care locuiesc la Castres.Voi rămâne aproape de «stejari», voi fi suporterul lor numărul 1, îi voi încuraja și îi voi susține, mai ales în momentele grele, pentru că am trecut împreună peste multe dintre ele”, a precizat jostul rugbist de la CS Cleopatra Mamaia.Foto: Facebook / Rugby Romania / Răzvan Păsărică & Daniel Nechita