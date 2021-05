Rugby / Internaţionalul român Ştefan Iancu va juca în divizia a treia din Anglia

Jucătorul de linia a doua Ștefan Iancu, fost component al naţionalelor U20 și U23 ale României, care a jucat ultima dată pentru CSM Știința Baia Mare, a semnat cu echipa engleză Chinnor RFC Thame, aflată în a treia divizie valorică, National League 1, informează super-liga.ro.

În vârstă de 22 de ani, Iancu va debuta pentru noua echipă în meciurile care vor avea loc în această lună, cu Esher și Rams.







„Sunt bucuros că m-am alăturat echipei. Nu am mai fost aici de foarte multă vreme, dar din ceea ce am văzut, este un club cu viziune și potențial ridicat. Personal, am ca obiectiv să progresez cât de mult pot și aici am posibilitatea să fac acest lucru atât profesional, cât și personal. De asemenea, îmi doresc să ajut echipa ca să-și îndeplinească obiectivele fixate pentru perioada următoare, câștigarea meciurilor și obținerea promovării în Championship”, a declarat Iancu, pentru site-ul clubului.







Posesor al unui fizic impresionant, 2,03 m și 128 kg, Ștefan Iancu este un produs 100% al școlii de rugby din Bârlad, unul dintre cele mai puternice centre din țară în ce privește descoperirea și formarea juniorilor.