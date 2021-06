Rugby / "Ghindele" debutează la Rugby Europe Sevens Championship de la Lisabona

Naționala de rugby 7 feminin a României debutează, în week-end, la Rugby Sevens Championship, divizia de elită a rugby 7’s european. „Ghindele” revin după doi ani la Lisabona, unde reușeau în 2019 cea mai bună performanță a rugby-ului feminin românesc, câștigarea etapei de Rugby Europe Trophy, succes, care, coroborat cu locul secund obținut la etapa anterioară de la Budapesta, propulsau echipa, în premieră, în divizia de elită a 7’s, informează Federaţia Română de Rugby.După ce anul trecut competițiile de rugby 7 au fost suspendate din cauza pandemiei Covid-19, Rugby Europe a decis în acest an reluarea lor. Astfel, sub o nouă denumire, Rugby Sevens Champinship, competiția care reunește cele mai bune nouă echipe din rugby-ul 7 continental, va debuta sâmbătă, 5 iunie, la Lisabona, cu faza grupelor. A doua etapă a competiției are loc pe 25-26 iunie, la Moscova.Rugby Europe Sevens Championship SeriesLisabona, Complexul Jamor SportsGrupa A: Rusia, Germania, RomâniaGrupa B: Polonia, Belgia, Țara GalilorGrupa C: Scoția, Spania, PortugaliaEchipa României:Loredana Juncanariu (CS Politehnica Iaşi), Georgiana Gabor (CS Politehnica Iaşi), Ana-Maria Călin (CS Politehnica Iaşi), Georgiana Vizitiu (CS Agronomia), Emilia Vizitiu (CS Agronomia), Ana-Maria Sandu (CS Politehnica Iaşi), Maria Atomi (CS Politehnica Iaşi), Paula Irina Ursache (CS Politehnica Iaşi), Simona Roșca (CS Politehnica Iaşi), Bianca Alexandra Preda (CS Agronomia), Andreea Petru (CR Les Abelles), Carmen Ioana Cîrgea (Universitatea Cluj)Antrenori: Neculai Tarcan şi Alexandru MarinLa Lisabona, România va debuta sâmbătă, 5 iunie, cu Rusia, campioana en-titre, de la ora 12:00, iar de la ora 14:00, va întâlni Germania. Toate meciurile sunt în direct pe Rugby Europe Tv.Foto: Federaţia Română de Rugby / frr.ro