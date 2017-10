Rugby, FRR / Ziua în care All Blacks au suferit două înfrângeri

Ştire online publicată Miercuri, 04 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Desi pare greu de crezut ca intr-o singura zi, pe 3 septembrie 1949, cea mai celebra nationala de rugby din lume, All Blacks, a suferit doua infrangeri.Si cu toate acestea, in urma cu 64 de ani, All Blacks pierdeau doua partide ce s-au disputat in aceeasi zi, una in Africa de Sud si una in fata eternilor rivali, Australia, la Wellington.