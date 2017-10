Rugby, FRR. Weekendul partidelor internaţionale

Rugby, FRR. Weekendul partidelor internaționale

Ştire online publicată Luni, 11 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Alaturi de partidele test disputate in acest weekend, au avut loc si alte intalniri deosebit de interesante, unele avandu-le ca protagoniste pe viitoarele adversare ale Stejarilor in Cupa Europeana a Natiunilor.Dupa ce saptamana trecuta Belgia a invins Tunisia cu 26-10, intr-o partida arbitrata de Vlad Iordachescu, diavolii negri au cedat in fata unei reprezentative France Universitaire cu jucatori aflati in componenta unor echipe din Top 14, respectiv Pro D2.