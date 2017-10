Rugby, FRR. Universitatea Cluj în vizită la Rotherham Titans

Ştire online publicată Miercuri, 13 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Membrii staff-ului de la Universitatea Cluj au facut o vizita de lucru in Marea Britanie. Cei trei reprezentanti romani s-au intors recent in tara, dupa o saptamana petrecuta in cadrul clubului englez Rotherham Titans.Lorin Cantor, manager executiv al echipei clujene, impreuna cu Bogdan Cantor, directorul tehnic si cu Sorin Popa, vicepresedintele, au avut ocazia de a asista la antrenamentele echipei de seniori si la o partida impotriva celor de la Jersey.