Rugby, FRR / Tana Umaga vrea să o conducă pe Counties Manukau spre succes

Ştire online publicată Joi, 18 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dupa ce in calitate de jucator, Tana Umaga a ramas una dintre legendele rugby-ului din Noua Zeelanda, fostul All Blacks doreste sa confirme si in calitate de antrenor.Sezonul trecut a fost unul reusit pentru Umaga, sub a carui conducere tehnica, Counties Manukau a reusit promovarea in Premiership, divizia de elita a competitiei ITM Cup.



