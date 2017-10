Rugby, FRR / Sunt deschise înscrierile la cursul de preparator fizic

Ştire online publicată Joi, 25 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor, impreuna cu Centrul Roman de Studii Sportiv-Educationale organizeaza a doua serie a cursului de preparator sportiv.Sesiunile teoretice vor avea loc in perioada 19-25 august si se vor finaliza cu un examen. Ca urmare a absolvirii acestui curs, participantii vor primi o certificare recunoscuta in tara si in intreg spatiul Uniunii Europene.