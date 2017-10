Rugby, FRR / Știința Baia Mare - RCM Timișoara, derbyul etapei a XIX-a

Sambata, pe stadionul Lascar Ghinet se vor afla fata in fata Stiinta Baia Mare si RCM Timisoara, finalistele de anul trecut din SuperLiga CEC Bank.Dupa infrangerea suferita etapa trecuta in Ghencea, misiunea Zimbrilor de a ocupa la finalul Play-Off-ului pozitia secunda, care asigura disputarea semifinalei pe teren propriu, devine tot mai grea.Astfel, elevii lui Eugen Apjok trebuie sa castige ambele partide ramase de disputat, cea cu Timisoara si in ultima etapa la Constanta, sperand ca militarii vor face pasi gresiti pentru a putea reveni pe treapta a doua a clasamentului.