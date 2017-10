Rugby, FRR / Stejarii au câştigat pentru a doua oară consecutiv IRB Nations Cup

Rugby, FRR / Stejarii au câștigat pentru a doua oară consecutiv IRB Nations Cup

Ştire online publicată Luni, 17 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

In partida vedeta a ultimei zile de pe Stadionul Arcul de Triumf, Romania si Emerging Italy s-au intalnit intr-o adevarata finala a IRB Nations Cup editia 2013.Romania a inceput partida crispat si primele oportunitati de a marca le-au avut italienii. Acestia au ratat o lovitura de pedeapsa prin Ambrosini in minutul 6, pentru ca in minutul 18 uvertura azzurrilor sa deschida scorul tot dintr-o penalitate.