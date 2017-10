Rugby, FRR / Steaua s-a impus la limită în Banat

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Pe stadionul Gheorghe Rascanu din Timisoara, Steaua a reusit sa obtina o victorie la limita dupa o partida pe care a controlat-o in mare masura.Militarii, constienti de miza jocului, au inceput in forta si, dupa numai patru minute, Vlaicu a deschis scorul fructificand o lovitura de pedeapsa, in continuare tot ros-albastrilor apartinandu-le initiativa.Astfel, in minutul 15, dupa ce apararea banatenilor a balbait un balon, Steaua a intrat in 22-ul gazdelor, iar Cazan a inscris prima incercare a partidei, ducand scorul la 8-0 in favoarea ros-albastrilor. Citește mai departe...