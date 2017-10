Rugby, FRR / Steaua nevoită să învingă Farul pentru a-și menține poziția secundă

Ştire online publicată Vineri, 30 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sambata, pe stadionul din complexul Ghencea se vor intalni Steaua Bucuresti si Farul Constanta, adica cea mai titrata echipa ale campionatului, respectiv a provinciei.Dupa succesul din etapa trecuta, cand a dispus de principala contracandidata la pozitia secunda a clasamentului, Baia Mare, acum Steaua se afla sub presiunea de a nu face pasi gresiti pentru a-si putea mentine avansul fata de baimareni.Desi in Play-Off militarii nu au marcat decat sase incercari, acestea le-au adus doua victorii, dar si doua puncte bonus defensiv, Steaua aratandu-se in acest sezon a fi o echipa mai pragmatica decat in precedenta editie de campionat. Citește mai departe...