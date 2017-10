Rugby, FRR / Steaua încearcă să reediteze succesul din sezonul regulat în fața Zimbrilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sambata pe stadionul din complexul Ghencea, Steaua Bucuresti si Stiinta Baia Mare se vor afla fata in fata pentru a patra oara in aceasta editie a SuperLigii CEC Bank.In momentul de fata in clasamentul Play-Off-ului baimarenii sunt pe pozitia a doua, in timp ce militarii se afla in spatele acestora la o diferenta de trei puncte.Steaua a reusit o singura victorie pana acum in Play-Off, un succes obtinut pe terenul Farului si un punct bonus defensiv in partida din etapa trecuta, jucata pe propriul teren cu RCM Timisoara. Citește mai departe...