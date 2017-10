Rugby, FRR / Springboks au luat bonusul ofensiv în Australia

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Partida disputata la Brisbane intre Australia si Africa de Sud, contand pentru etapa a treia din The Rugby Championship, s-a incheiat cu un succes categoric al Springboks.Sud-africanii i-au luat tare pe australieni chiar din startul partidei si in minutul cinci au reusit deja prima incercare prin Oosthuizen, transformarea apartinandu-i lui Steyn.Pe fondul unui joc in care Springboks s-au aparat aproape fara greseala, iar australienii au gresit mai mereu ultima pasa, pana la pauza puncte s-au marcat doar din penalitati. Citește mai departe...