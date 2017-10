Rugby, FRR / Shane Williams, chemat în selecţionata Leilor Britanici

Rugby, FRR / Shane Williams, chemat în selecționata Leilor Britanici

Ştire online publicată Marţi, 18 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Legendarul jucator galez Shane Williams a renuntat la activitatea de jucator o data cu incheierea editiei 2011-2012 a Ligii Celtice. Pe 3 decembrie 2011 aripa de senzatie a “penelor de strut” isi incheia cariera internationala pe Millennium Stadium intr-o partida pierduta in fata Wallabies, dar in care Shane Williams s-a despartit de fani marcand un eseu spectaculos.Aflat in prezent in staff-ul echipei Ospreys, Shane Williams a fost chemat de antrenorul Leilor Britanici, Warren Gatland pentru a se alatura acestora in vederea partidei de marti cu Brumbies.