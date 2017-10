Rugby, FRR. Sferturile Cupei Mondiale la rugby în 13

Sâmbătă, 16 Noiembrie 2013

Franta si Samoa s-au intalnit fata in fata in faza grupelor la Cupa Mondiala de Rugby in 13. Meciul, desfasurat la Perpignan, a fost unul destul de tumultos. Samoanii au creat contacte dure, la limita regulamentului, care au revoltat spectatorii francezi. In minutul 31, scorul era egal, 6-6, punctele fiind singurele marcate in prima repriza. Finalul partidei a fost in favoarea echipei din Samoa, care a bifat pe tabela 22 puncte.