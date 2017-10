Rugby, FRR / S-a încheiat sezonul regulat în Divizia Națională de Seniori

In ultima etapa a sezonului regulat din Divizia Nationala Seniori, liga a doua a Romaniei, gazdele au obtinut trei succese, singura victorie a oaspetilor fiind reusita de Poli Agro Iasi in disputa de la Suceava.Stejarul Buzau a terminat pe prima pozitie in clasamentul final al sezonului regulat dupa un succes categoric al elevilor lui Eduard Suciu, 45-5 in fata celor de la Stiinta Petrosani, ambele echipe fiind calificate in Play-Off.Buzoienii au inscris sapte incercari luand astfel si punctul bonus, onoarea Florilor de colt fiind salvata de eseul lui Nastasie, Alexandru Lupu tehnicianul echipei din Valea Jiului ruland mai multi jucatori in vederea disputelor din Play-off.