Rugby, FRR. Rusia şi Uruguay se întâlnesc la IRB Nations Cup

Rugby, FRR. Rusia și Uruguay se întâlnesc la IRB Nations Cup

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

In ultima etapa a IRB Nations Cup editia 2014, Rusia si Uruguay invinse in primele doua partide se vor afla fata in fata intr-o disputa care va decide ocupanta pozitiei a treia.Cum exista sanse reale ca cele doua natiuni sa se reintalneasca in acest an, ambele continuand drumul catre Cupa Mondiala din 2015, aceasta partida este in acelasi si timp o sansa de a se cunoaste mai bine si a-si masura fortele pentru eventualitatea marii confruntari din finala recalificarilor. Citește mai departe...