Rugby / FRR. Rugbyşti si iubitori ai acestui sport, uniţi pentru a ajuta

Rugby / FRR. Rugbyști si iubitori ai acestui sport, uniți pentru a ajuta

Ştire online publicată Vineri, 14 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sangele este o resursa foarte pretioasa, care poate salva vieti. Cunoscand acest fapt, Federatia Romana de Rugby organizeaza periodic actiuni de donare de sange, cea mai recenta fiind cea desfasurata astazi la sediul FRR.Timp de patru ore in prima parte a zilei, aproape 50 de persoane au sosit pentru a-si sprijini semenii. Efortul participantilor s-a concretizat in colectarea a 17 litri de sange si a fost rasplatit cu produse de partenerii Federatiei Romane de Rugby in aceasta campanie, cei de la Prisum International.