Rugby, FRR / RPapua Noua Guinee și Insulele Cook își vor disputa finala în Oceania Cup

Ştire online publicată Vineri, 12 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

In Oceania Cup 2013 s-au disputat partidele contand pentru runda secunda, doua partide disputate la Port Moresby pe stadionul Loyd Robinson Oval.Dupa ce in prima etapa Papua Noua Guinee si Insulele Cook au castigat in fata Insulelor Solomon respectiv Tahiti si de aceasta data cele doua echipe au terminat victorioase.Insulele Cook au castigat fara probleme in fata Insulelor Solomon cu rezultatul de 39-12, luand si punctul bonus ofensiv.