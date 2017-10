Rugby, FRR / România şi Emerging Ireland, victorii importante la IRB Nations Cup

Rugby, FRR / România și Emerging Ireland, victorii importante la IRB Nations Cup

Editia din acest an a IRB Nations Cup a consemnat in prima zi a disputelor victoria Stejarilor asupra Uruguayului si a celor de la Emerging Ireland impotriva Rusiei.Cele doua victorii au fost oarecum previzibile din prisma faptului ca invingatoarele porneau ca favorite, Romania fiind deja calificata la Cupa Mondiala 2015, iar Emerging Ireland prezentandu-se cu un lot valoros format din jucatori caliti in Liga Celtica, in fata Uruguayului, respectiv Rusiei, doua echipe aflate inca in lupta pentru calificarea la turneul final din Anglia. Citește mai departe...