Rugby, FRR. România a ocupat poziţia a cincea la Campionatul European U 19 din Portugalia

Rugby, FRR. România a ocupat poziția a cincea la Campionatul European U 19 din Portugalia

Ştire online publicată Luni, 04 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

In ultima partida pe care a disputat-o in cadrul Campionatului European U19 ce a avut loc in Portugalia, Romania a intalnit Rusia in meciul pentru ocuparea pozitiei a cincea. Citește mai departe...