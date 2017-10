Rugby, FRR. Partidele test ale lunii noiembrie au modificat clasamentul IRB

Miercuri, 13 Noiembrie 2013.

Dupa doua serii de partide test disputate in aceasta luna, clasamentul mondial IRB a suferit cateva modificari. Cel mai important salt a fost facut de Irlanda, care in urma succesului categoric din partida cu Samoa, rezultat 40-9, a urcat doua pozitii, ajungand in acest moment pe treapta a sasea.