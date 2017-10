Rugby, FRR. O etapă nebună în Liga Celtică

Ştire online publicată Luni, 16 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ulster au suferit a doua infrangere consecutiva cedand la Belfast cu 13-12 in fata scotienilor de la Glasgow Warriors dupa un eseu venit in minutul 80.P. Jackson a concretizat patru penalitati, Hogg doua si in ultimul minut al partidei Ulster conduceau cu 12-6, pentru ca sa vina un eseu a lui Eddie transformat de Hogg si Glasgow sa se impuna dramatic pe Ravenhill Stadium.