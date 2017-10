Rugby, FRR / Noua Zeelandă, campioană mondială la rugby 7

Ştire online publicată Marţi, 02 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

All Blacks este noua campioana mondiala la rugby in 7. Ieri, pe stadionul Lujniki din Moscova, Noua Zeelanda a administrat un sever 33-0 Angliei, in finala competitiei. Partida s-a desfasurat pe un teren greu, imbibat cu apa.Echipa campioana a facut parte din grupa D alaturi de Canada, Georgia si Statele Unite ale Americii. Toate meciurile disputate de acestia in grupa s-au incheiat cu victorie, prima a fost Canada, scor final 31-12, apoi Georgia, scor 26-7, ultimul meci din grupa fiind cel cu Statele Unite ale Americii, incheiat cu 26-19.