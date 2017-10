Rugby, FRR. Noua Zeelandă a câştigat trofeul seriei cu Anglia

Rugby, FRR. Noua Zeelandă a câștigat trofeul seriei cu Anglia

Duminică, 15 Iunie 2014.

Ieri dimineata a avut loc cel de-al doilea meci test dintre puternicele selectionate ale Noii Zeelande si Angliei. All Blacks a invins cu 28-27 si astfel a castigat trofeul pus in joc in seria traditionala, deoarece in urma cu o saptamana invinsese cu 20-15. Cu 2-0 la general, Noua Zeelanda i-a oferit posibilitatea capitanului Richie McCaw sa ridice trofeul deasupra capului.