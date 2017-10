Rugby, FRR / Lusitanos XV vor evolua în AMLIN Challenge Cup ediţia 2013-2014

Rugby, FRR / Lusitanos XV vor evolua în AMLIN Challenge Cup ediția 2013-2014

Ştire online publicată Miercuri, 04 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Portugalia revine in cea de-a doua competitie valorica intercluburi din Europa, AMLIN Challenge Cup, ultima aparitie inregistrandu-se in sezonul 2004-2005 prin participarea celor de la Academica Coimbra.ERC a confirmat prezenta in sezonul 2013-2014 al AMLIN Challenge Cup a selectionatei intitulate Lusitanos XV in urma retragerii spaniolilor de la Olympus Rugby XV din motive financiare.