Rugby, FRR. Japonia s-a impus în Conferinţa Asia / Pacific a IRB Pacific Nations Cup

Rugby, FRR. Japonia s-a impus în Conferința Asia / Pacific a IRB Pacific Nations Cup

Ştire online publicată Duminică, 15 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cea de-a doua etapa a IRB Pacific Nations Cup a programat partidele Statele Unite-Japonia in Conferinta Asia/Pacific si Fiji-Tonga in Conferinta Pacific Islanders.Forma deosebita in care se afla Japonia si-a spus cuvantul in partida disputata la Carson, niponii reusind sa-i invinga pe americani si astfel dupa succesul de saptamana trecuta in Canada niponii au castigat Conferinta Asia/Pacific jucand ambele partide pe terenul adversarilor.