Rugby, FRR / Japonia a învins în premieră Ţara Galilor

Rugby, FRR / Japonia a învins în premieră Țara Galilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

In al doilea joc din cadrul turneului de la Tokyo, gazdele au facut istorie reusind prima victorie in fata “penelor de strut”. A fost cea de-a 13-a disputa intre cele doua natiuni, un palmares in care primul joc s-a consemnat in 1973, atunci cand galezii au dispus de asiatici cu 62-14.Lipsiti de prezenta celor mai importanti jucatori, titularii de drept facand parte din selectionata Leilor Britanici aflata in turneul australian, galezii au cedat in fata unei echipe ambitioase a Japoniei, care a crescut mult in valoare in ultimii ani.