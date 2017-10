Rugby, FRR / Florin Vlaicu a fost jucătorul Etapei a XVIII-a

Ştire online publicată Marţi, 27 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Etapa a XVIII-a a SuperLigii CEC Bank le-a adus fata in fata pe Steaua si CSM Stiinta Baia Mare. Un meci disputat la sfarsitul caruia, echipa gazda a reusit victoria cu 16-11. In urma acestui rezultat, ros-albastrii au trecut pe pozitia secunda in Play-Off, in urma echipei din Timisoara.Din cele 16 puncte acumulate de echipa militara, 11 au fost inscrise de catre fundasul Florin Vlaicu, trei lovituri de pedeapsa si o transformare. In urma prestatiei din teren, jucatorul a fost desemnat Omul Meciului si Jucatorul Etapei a XVIII-a.