Rugby, FRR / Festival de eseuri în Carcassonne – Lyon

Ştire online publicată Miercuri, 04 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Debutul celei de-a doua divizii rugbystice franceze, Pro D2, s-a produs sub auspiciile ploii de eseuri de la meciul disputat de Carcassonne si Lyon, pe terenul primeia.Oaspetii s-au impus cu scorul de 52-38, dupa ce la pauza a fost 17-14 pentru lyonezi. Chabal a marcat un eseu, iar Romanet si Sukanaveita cate doua in favoarea oaspetilor. Dintre romani, pe teren a fost prezent la gazde Andrei Ursache, in repriza secunda.