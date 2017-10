Rugby, FRR / Favoritele s-au impus în prima etapă a FORU Oceania Cup 2013

Ştire online publicată Marţi, 09 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sambata s-a dat startul in editia 2013 a FORU Oceania Cup, competite ale carei rezultate conteaza si in lupta pentru calificare la Cupa Mondiala din 2015.La Port Moresby in Papua Noua Guinee pe stadionul Loyd Robinson Oval, s-au disputat cele doua partide din prima etapa in care Papua Noua Guinee a intalnit Insulele Solomon, iar Insulele Cook pe Tahiti.