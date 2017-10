Rugby, FRR / Farul primește la Constanța vizita liderului RCM Timisoara

Ştire online publicată Sâmbătă, 24 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

In prima etapa a returului din Play-Off, la Constanta, pe stadionul Mihai Naca, se vor afla Farul si RCM Timisoara, ultima si prima clasata in aceasta faza a SuperLigii CEC Bank.Dupa ce in sezonul regulat marinarii nu au reusit nicio victorie in fata celor trei adversare din Play-Off, nici in aceasta faza a competitiei marinarii nu au avut mai mult succes.Toate cele trei dispute de pana acum din Play-Off au insemnat pentru constanteni tot atatea infrangeri, timp de 240 de minute marinarii marcand o singura incercare prin Agiacai, in timp ce Jantjies a mai spalat din onoarea acestora marcand 32 de puncte dintr-o transformare si 10 lovituri de pedeapsa.Timisoara, aparandu-si blazonul de campiona en-titre, a evoluat pana acum fara greseala in Play-Off, banatenii demonstrand o forta ofensiva deosebita, marcand in total 14 eseuri. Kinikinilau este performerul echipei, cu 4 reusite, in timp ce Calafeteanu a marcat 42 de puncte dintr-un eseu, 11 transformari si cinci penalitati.