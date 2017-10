Rugby, FRR / Englezii de la Maidenhead, victorioşi până acum în turneul din România

Rugby, FRR / Englezii de la Maidenhead, victorioși până acum în turneul din România

Ştire online publicată Vineri, 12 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Seria de meciuri test ale echipei Maidenhead, programata sa se desfasoare in Romania in perioada 9-13 iulie, a inceput cu dreptul pentru “musafiri”.Pana acum, ambele partide disputate au revenit jucatorilor englezi. Victoriei de la Brasov, in data de 9 iulie, i-a urmat doua zile mai tarziu o alta, la Constanta.