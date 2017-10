Rugby, FRR / Două înfrângeri la Universiada

Ştire online publicată Luni, 15 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Echipa nationala studenteasca de rugby in 7 a Romaniei a debutat ieri la Kazan, in Rusia, la Universiada de vara. Din nefericire, primul joc a coincis cu o infrangere in fata Braziliei, scor 17-7.Diferenta s-a facut in special pana la pauza, cand sud-americanii au inscris 12 puncte fara a primi vreunul.