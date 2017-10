Rugby, FRR / Doar un succes în Banat garantează Stelei poziţia secundă la finalul Play-Off-ului

Rugby, FRR / Doar un succes în Banat garantează Stelei poziția secundă la finalul Play-Off-ului

Ştire online publicată Vineri, 06 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Sambata, pe stadionul Gheorghe Rascanu, RCM Timisoara primeste vizita celor de la Steaua intr-o partida decisiva pentru militari in lupta pentru ocuparea pozitiei secunde la finalul Play-Off-ului. Stelei ii va fi greu insa, deoarece va avea in fata o echipa ranita in orgoliul propriu dupa infrangerea suferita pe terenul Stiintei Baia Mare, in repriza secunda banatenii aratand ca nu sunt invincibili.