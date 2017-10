Rugby, FRR / Divizia Națională Seniori: Au început disputele din Play-Off și Play-Out

Ştire online publicată Marţi, 03 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Poli Agro Iasi a debutat in Play-Off pe propriul teren avand ca adversara pe RC Barlad, o partida in care studentii din Copou s-au impus cu 40-15 luand si bonusul ofensiv.Iesenii au marcat sase eseuri prin Cernescu, Plai, Giusca, Nistor, Neagu si Cremenitschi, Ignea transformand cinci dintre acestea, replica barladenilor venind prin incercercarile lui Ivanescu si Nicoara, Marin izbutind o trasnformare si o lovitura de pedepasa.In Play-Out, la Suceava, dupa o partida nebuna gazdele de la CSM Bucovina au cedat in fata celor de la CS Navodari cu rezulatul de 15-19.Sucevenii au deschis scorul dupa un eseu, oaspetii reusind sa egaleze, 5-5 fiind scorul pauzei. Gazdele au preluat conducerea dar echipa de la malul marii a intors sorata partidei pentru ca dupa o incercare a elevilor lui Constantin Vlad, CSM Bucuovina sa conduca cu 15-12 in minutul 72. Citește mai departe...