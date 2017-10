Rugby, FRR / Destinul tragic a lui Joost van der Westhuizen, o legendă Springboks

Sâmbătă, 24 August 2013.

In 1995 a cucerit titlul mondial, iar in 2003, la retragerea de pe terenul incadrat de buturi, era cel mai selectionat Sprigboks din istorie, adunand 89 de selectii in nationala Africii de Sud, pentru care marcase un numar record de 38 de eseuri.Aceasta ar fi pe scurt descrierea lui Joost van der Westhuizen, despre care se spune ca a fost unul dintre cei mai valororosi mijlocasi la gramada din istoria rugbyului.Ajuns la varsta de 42 de ani van der Westhuizen este imobilizat intr-un scaun cu rotile, iar fiecare zi din viata lui reprezinta o noua provocare, o lupta inechitabila cu destinul.In urma cu doi ani fostul demi sud-african a fost diagnosticat cu o boala care implica afectarea neuronului motor principal, denumita scleroza laterala amiotrifica, speranta de viata fiind intre doi si cinci ani de la data stabilirii diagnosticului.