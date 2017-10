Rugby, FRR / Cupa Bledisloe rămâne în Noua Zeelandă!

Ştire online publicată Marţi, 27 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Noua Zeelanda a castigat si cel de-al doilea test impotriva Australiei, All Blacks invingandu-i pe Wallabies, 27-16 (15-6), pe Westpac Stadium, la Wellington. Drept urmare, Cupa Lordului Bledisloe va ramane, pentru inca un an, in Aotearoa.