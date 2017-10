Rugby, FRR / Crusaders şi Brumbies s-au calificat în semifinalele Super Rugby

Rugby, FRR / Crusaders și Brumbies s-au calificat în semifinalele Super Rugby

Luni, 22 Iulie 2013.

In Super Rugby s-a disputat prima faza a Play-Off-ului, acolo unde in calificari Crusaders a intalnit-o pe Reds iar Brumbies pe Cheetahs.La Christchurch, pe AMI Stadium desi se anunta o partida echilibrata intre Crusaders, cea mai titrata echipa din Super Rugby cu sapte titluluri cucerite si Reds, campioni in urma cu doua sezoane, a fost in cele din urma o victorie la scor a gazdelor.