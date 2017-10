Rugby, FRR / Canada s-a calificat la Cupa Mondială din 2015

Ştire online publicată Luni, 26 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dupa ce saptamana trecuta s-a impus la Charleston cu 27-9, Canada a castigat si partida revansa disputata la Toronto in fata Statelor Unite, dubla mansa contand pentru calificarile la Cupa Mondiala din 2015.Avand un avantaj consistent, canadienii au inceput in forta si partida disputata in fata propriilor suporteri, numai ca de acasta data replica americanilor a fost mai curajoasa.Scorul a fost deschis chiar de Statele Unite, dupa o actiune in 22-ul canadian, aripa vulturilor, Ngwenya a patruns marcand prima incercare a partidei. Wyles a ratat transformarea americanii luand un avand de cinci puncte.Replica gazdelor a venit dintr-o lovitura de pedepasa a lui Pritchard, cel mai bun marcator de puncte canadian reusind apoi sa-si aduca echipa in avantaj.