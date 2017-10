Rugby, FRR / Campionii din Heineken Cup, Toulon, s-au întărit cu Ali Williams și Bryan Habana

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Toulon, una dintre cele mai cosmopolite echipe din lume a reusit in sezonul 2012-13 sa cucereasca, in premiera, titlul in Heineken Cup, principala competitie intercluburi din Europa.







