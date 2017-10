Rugby, FRR / Argentina Jaguars a terminat pe poziţia a treia IRB Nations Cup 2013

Rugby, FRR / Argentina Jaguars a terminat pe poziția a treia IRB Nations Cup 2013

Ştire online publicată Luni, 17 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Prima partida a ultimei zile de ieri la IRB Nations Cup editia 2013 a opus pe Argentina Jaguars si Rusia, miza fiind evitarea ultimei pozitii in clasamentul final.Argentina a inceput mai bine partida si in minutul 8 sud-americanii conduceau cu 7-0 dupa ce aripa Villaluenga a gasit bresa in defensiva rusilor. marcand primul eseu transformat de Poet.Rusii au replicat in minutul 23, atunci cand aripa Kotov a beneficiat de indecizia placajelor jaguarilor si dupa o cursa de 50 de metri a acesta a marcat un eseu care, transformat de Kushnarev, a restabilit egalitatea.